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В Минобороны РФ отчитались о работе систем ПВО за минувшую неделю

Минобороны РФ: средства ПВО за неделю сбили три ракеты ATACMS и один МиГ-29

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militarizm.su

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 24 по 30 августа сбили один украинский истребитель МиГ-29 и три ракеты ATACMS американского производства. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ за прошедшую неделю.

«Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре тактические ракеты «Точка-У», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что также системам ПВО удалось уничтожить 19 управляемых авиационных бомб Hammer и 31 снаряд от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Первые производят во Франции, а вторые — в США.

Кроме того, в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и за ее пределами были ликвидированы 311 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из них 127 беспилотников сбили над российскими регионами, уточнили в министерстве.

По данным ведомства, всего с начала боевых действий солдаты Вооруженных сил РФ уничтожили 641 украинский самолет и 283 вертолета. Число ликвидированных дронов ВСУ, в свою очередь, достигло 30 701.

Ранее один из шести переданных Украине западных истребителей F-16 потерпел крушение.

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Операция на Украине
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