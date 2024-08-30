ВСУ сбросили бомбу на семью из трех россиян на мосту в Курской области

Украинские военные сбросили авиабомбу на машину с семьей, которая пыталась покинуть приграничную территорию Курской области по частично разрушенному мосту через реку Сейм в районе села Карыж. Об этом сообщает Telegram-канал ANNA NEWS.

В результате удара автомобиль был полностью уничтожен, никому не удалось выжить. Кроме этого, взрыв авиабомбы окончательно разрушил поврежденный пролет сооружения.

Позже выяснилось, что в автомобиле находились Валерий и Татьяна Гребенниковы, а также их дочь. Их близкие в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости» рассказали, что «все произошло на их глазах».

По их словам, семья оставалась на приграничной территории с начала вторжения ВСУ, но 29 августа решила уехать в Курск, использовав мост через Сейм.

30 августа агентство ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур сообщило, что ВСУ в приграничных районах Курской области устраивают расправы над гражданскими.

Собеседник агентства подчеркнул, что действия украинских солдат точно являются военными преступлениями, поскольку им известно, что перед ними обычные граждане, которые пытаются уехать.

До этого замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса Вооруженных сил России с позывным «Кадет» обвинил украинских военных в расстреле троих детей, пытавшихся эвакуироваться в районе Малой Локни в Курской области.

Ранее в МИД раскрыли главную причину молчания Запада об атаке на Курск.