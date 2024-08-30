В Одессе работники военкомата подрались с мужчинами из-за проверки документов

Сотрудники одного из районных военкоматов Одессы и полицейские подрались с мужчинами мобилизационного возраста после их отказа предъявить документы во время уточнения учетных данных. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Одесского областного территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).

По информации ТЦК, инцидент произошел в Пересыпском районе города во время совместного патрулирования с национальной полицией обратилась к группе гражданских лиц с законным требованием предоставить военно-учетные документы.

«Гражданские лица, употреблявшие алкогольные напитки, отреагировали агрессивно из-за отсутствия документов и изъявили желание использовать физическую силу против военных», — сообщили в военкомате.

В пресс-службе добавили, что полицейским и военным пришлось сопротивляться. Позже на место прибыл дополнительный наряд полиции. В ТЦК уточнили, что руководство выясняет детали конфликта.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине заявили об увеличении призыва в армию в 2,5 раза.