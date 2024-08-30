В раде заявили о попытке командования ВСУ скрыть данные о крушении F-16

Командование украинской армии попыталось скрыть данные о том, что они сами по ошибке сбили свой истребитель F-16. Об этом заявила депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Она отметила, что это уже минимум «третий случай», когда самолет Вооруженных сил Украины с пилотом был сбит собственной ПВО.

«Два предыдущих инцидента, которые не касались F-16, официально списали на ВС России. И об этом случае также пытались молчать и скрыть информацию, пока она не появилась в иностранных источниках», — сказала Безуглая.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого командующий ВВС Украины Николай Олещук обратился к Безуглой с предупреждением, что ей придется ответить за свои высказывания, связанные с крушением американского истребителя F-16, переданного Киеву.

29 августа в генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что ВСУ потеряли первый истребитель F-16 во время боевых действий.

В генштабе заявили, что боевые самолеты применили во время отражений ракетного удара со стороны российских войск. В ходе операции с одним из пилотов была потеряна связь. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение.

Ранее на Украине разгорелся скандал после крушения американского истребителя F-16.