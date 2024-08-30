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ВСУ атаковали дронами три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: во время обстрела ВСУ села Нового пострадали два человека

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками три населенных пункта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки пострадал два местных жителя. Так, в Волоконовском районе в селе Новое в результате сброса двух взрывных устройств с беспилотника мужчина получил осколочные ранения плеча, ноги и мягких тканей грудной клетки.

Во время повторной атаки беспилотника в селе еще пострадал один из бойцов. Мужчина с осколочными ранениями спины самостоятельно обратился в Волоконовскую центральную районную больницу. Обоих пострадавших доставили в Валуйскую ЦРБ. В селе от атак беспилотников повреждения получили легковой автомобиль и кровля частного дома.

Также ВСУ атаковали дронами село Байцуры в Борисовском районе. Пострадали кровли двух частных домов.

Еще один FPV-дрон атаковал социальный объект в селе Вязовое Краснояружского района. В здании оказались выбиты окна, повреждены кровля и фасад.

Ранее сбивший дрон головой российский солдат рассказал о своем состоянии.

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