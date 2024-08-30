В Калужской области опровергли сообщения о пострадавшем при атаке БПЛА

Появившиеся в социальных сетях сведения о том, что в результате атаки украинских дронов на Калужскую область пострадал один человек, не соответствуют действительности. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

В заявлении подчеркивается, что соответствующую информацию распространили службы специальных операций Украины.

«По информации министерства здравоохранения области, в больницы региона за медицинской помощью никто не обращался. Оперативными группами, работающими на местах уничтожения беспилотников, пострадавшие не обнаружены», — говорится в публикации.

На этом фоне администрация Калужской области призвала граждан доверять данным только из официальных источников.

Утром 30 августа министерство обороны РФ сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четырех регионах страны. В частности, над Калужской областью были ликвидированы четыре беспилотника. Еще один летательный аппарат уничтожили над Белгородской областью, 11 — над Брянской областью и два — на Республикой Крым.

Ранее в сети появилось видео с уничтожением дрона ВСУ в небе над Калугой.