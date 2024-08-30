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Стало известно о сражающемся с ВСУ «самурае» в Курской области

ТАСС: японец с позывным «Камикадзе» сражается с ВСУ в составе «Ахмата»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Гражданин Японии с позывным «Камикадзе» принимает участие в отражении наступления Вооруженных сил Украины в Курской области, сражаясь в составе спецназа «Ахмат». Об этом рассказал ТАСС командир одного из отрядов с позывным «Каштан».

«У нас в отряде есть граждане других государств. В частности, представитель Японии, по духу — самурай», — заявил военный.

Командир отряда подчеркнул, что «Камикадзе» отличается высоким боевым духом и «рвется в бой одним из первых». Также «Каштан» рассказал, что японец сначала плохо понимал русский язык и пользовался переводчиком в смартфоне для общения с сослуживцами.

«Каштан» отметил, что перед боевой задачей командиры определяли для японца контрольные точки, которые он должен был пройти, в случае если вдруг потеряется или отстанет от сослуживцев.

В настоящее время «Камикадзе» сдал экзамен по русскому языку, а также получил гражданство РФ. Японец продолжает успешно выполнять боевые задачи наравне с остальными бойцами.

До этого сообщалось, что фельдшер батальона «Каштана» спецназа «Ахмат», который потерял ногу на специальной военной операции, вернулся в строй и продолжает помогать бойцам отряда в Курской области.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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