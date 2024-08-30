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Песков об арестах подчиненных Шойгу: о больших деталях говорить не можем

Песков заявил, что подчиненным Шойгу предъявлены серьезные обвинения

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о том, знал ли экс-министр обороны Сергей Шойгу о предполагаемых преступлениях своих замов. Песков добавил, что не может поделиться «большими деталями».

«Здесь я не могу вам ответить. Действительно, предъявляются серьезные обвинения, были определенные следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов, постоянная работа правоохранительных органов. О больших деталях мы говорить не можем. По завершении следствия будет суд. Только суд может признать вину конкретного, отдельно взятого человека в каждом случае», — сказал представитель Кремля.

В конце апреля по коррупционному делу был задержан заместитель Сергея Шойгу Тимур Иванов. По версии следствия, он получил взятку в виде разных услуг, стоимость которых суммарно может превысить миллиард рублей.

В мае главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова. По данным ведомства, Кузнецов в 2021 – 2023 годах, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.

Позднее был задержан за коррупцию еще один бывший замминистра Шойгу Дмитрий Булгаков. Он отвечал за материально-техническое обеспечение армии, воинские перевозки, эксплуатацию военных зданий. По предварительным данным, Булгаков организовал поставки в армию некачественных пайков от АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) по завышенным ценам.

29 августа было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с подмосковным военно-патриотическим парком «Патриот» против замминистра Павла Попова — по версии следствия, генерал армии «принудил» компании, которые работали с «Патриотом», построить ему загородную усадьбу и содержал ее за государственный счет.

Ранее Песков не ответилhttp://www.gazeta.ru/army/news/2024/05/14/23005423.shtml на вопрос о «чистках в Минобороны».

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