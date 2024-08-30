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В Минобороны Латвии рассказали об обучении украинских солдат

Глава МО Спрудс: в 2023 году Латвия обучила 4 тыс. военнослужащих ВСУ

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс на встрече министров обороны Евросоюза заявил, что за прошлый год страна обучила четыре тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины в рамках тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM Ukraine). Информацию об этом передает ТАСС.

По его словам, миссия EUMAM была успешной и Латвия внесла в нее значимый вклад.

«В прошлом году мы обучили 4 тыс. украинских солдат и продолжаем их обучение также в этом году», — заявил Спрудс.

Он добавил, что странам ЕС необходимо подумать о расширении миссии и «придания ей дополнительного импульса». По его словам, эти решения «должны носить коллективный характер».

Мандат миссии ЕС для Украины EUMAM Ukraine, в которой участвуют 24 страны, был запущен в октябре 2022 года, истекает этой осенью, но Брюссель намерен ее продлить.

В ноябре прошлого года пресс-служба Совета Евросоюза сообщила, что ЕС выделил дополнительные средства в размере почти €200 млн на подготовку украинских солдат.

Ранее в ЕС обеспокоились судьбой военных инструкторов в случае отправки на Украину.

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