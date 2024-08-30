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ЕС не принял решение по отправке военных инструкторов на Украину

МО Эстонии: ЕС не пришел к консенсусу по отправке военных инструкторов на Украину

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Depositphotos

Страны Евросоюза все еще обсуждают вопрос об отправке военных инструкторов на Украину, в данный момент консенсуса нет. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур перед началом встречи глав оборонных министерств государств ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

«У нас еще нет консенсуса здесь, конечно, мы должны продолжать», — сказал Певкур.

Страны объединения должны найти общее решение по данному вопросу, потому что это не миссия одного государства, подчеркнул министр.

30 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав Минобороны ЕС пообещал расширить подготовку украинских военнослужащих на территории стран Европейского союза сверх уже обученных 60 тысяч бойцов.

До этого Welt писала, что в ЕС заявили о критической угрозе для иностранных военных инструкторов в случае их отправки на Украину.

31 мая украинские власти направили письмо на имя Борреля, в котором призвали ЕС послать на Украину военных инструкторов. По данным Welt am Sonntag, инициативу поддерживают Франция, Дания, Швеция и страны Балтии.

Ранее Эстония не смогла отправить саперов на Украину.

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