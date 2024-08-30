В Курской области уничтожили украинский беспилотник

Над территорией Курской области уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, летательный аппарат самолетного типа сбили над территорией региона в 10:45 мск. Таким образом дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку украинских военных провести террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи сбили 18 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. По данным министерства, два дрона были сбиты над Крымом, 11 — над Брянской областью, четыре — над Калужской. Еще один беспилотник уничтожен над Белгородской областью.

28 августа военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что бороться с беспилотниками Вооруженных сил Украины, которым удается преодолевать большие расстояния и совершать атаки на территории Российской Федерации, можно с помощью подавления сигнала спутников.

Ранее в Новой Москве нашли обломки крупного украинского дрона.