Наемники, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, идут в атаку во вторых и третьих линиях наступающих частей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По данным силовых структур, иностранные наемники боятся российских военных, поэтому отправляют вперед «пушечное мясо».

«Все эти распиаренные и хорошо укомплектованные американцы, французы, поляки предпочитают идти за украинскими военнослужащими во вторых и третьих линиях», — отметил собеседник агентства.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что Россия идентифицировала более 4 тыс. наемников ВСУ. Посол добавил, что иностранные наемники — чаще психопаты, которые презрели нормы и принципы международного гуманитарного права. Такие люди склонны к насилию, кровопролитию, издевательствам над мирными людьми и мародерству, предупредил дипломат.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.