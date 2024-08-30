В Брянскую область направили дополнительные средства для защиты от дронов

Министерство обороны РФ снабдило военнослужащих, которые находятся в Брянской области, дополнительными средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и питающими электростанциями. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Из заявления следует, что в Координационный совет МО РФ поступило 11 запросов от оперативного штаба Брянской области о предоставлении необходимого для защиты региона оборудования. К текущему моменту решение было вынесено по всем обращениям.

«В группировку осуществлена поставка дополнительных средств противодействия БПЛА, питающих электростанций, а также дополнительного инженерного имущества», — говорится в публикации.

Также в ведомстве рассказали, что получили 39 и 19 аналогичных запросов от Курской и Белгородской областей соответственно. В результате в первом случае были решены 24 запроса, а во втором — восемь. Оставшиеся обращения сейчас находятся в работе, уточняется в сообщении.

Утром 30 августа в пресс-службе МО РФ заявили, что ночью над регионами страны сбили 18 украинских дронов. Два их них ликвидировали в Республике Крым, один — в Белгородской области, четыре — в Калужской области и еще 11 — в Брянской области.

Ранее в Брянской области при атаке БПЛА пострадал глава одного из муниципальных округов.