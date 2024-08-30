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Украине пообещали расширить подготовку военных на территории Евросоюза

Боррель пообещал расширить подготовку ВСУ на территории Евросоюза

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал расширить подготовку украинских военнослужащих на территории стран Европейского союза сверх уже обученных 60 тысяч бойцов. Об этом дипломат сказал по прибытии на встречу глав Минобороны ЕС, передает РИА Новости.

Боррель отметил, что позже назовет число солдат, которых предстоит обучить. По его словам, эта самая эффективная тренировочная миссия ЕС.

При этом дипломат подчеркнул, что вопрос отправки европейских инструкторов на Украину сейчас не стоит на повестке дня Евросоюза.

Накануне, 29 августа, Боррель на неформальной встрече глав МИД ЕС, куда он прибыл с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, приветствовал атаку украинских подразделений на Курскую область, назвав это «стратегическим мужеством» и призвал дать Киеву больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.

Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине только оттягивают урегулирование конфликта, а также напрямую вовлекают страны НАТО в происходящее.

Ранее сообщалось, что помощь Запада Украине превысила $200 млрд.

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