В ЕС заявили, что отправка на Украину европейских инструкторов не стоит на повестке дня

Отправка европейских инструкторов на Украину не стоит на повестке дня Европейского союза. Об этом сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель во время встречи министров иностранных дел Евросоюза, его слова передает ТАСС.

«Мы обсуждаем создание координационного центра на Украине (по обучению ее вооруженных сил), но об отправке инструкторов речь не идет», — сказал он.

Также Боррель заявил, что никто не хочет находиться в состоянии войны с Россией, тем не менее он призвал страны Европейского союза разрешить удары европейским оружием по российской территории. Дипломат подчеркнул, что даже если Европейский союз рассматривает возможность нанесения ударов по территории РФ, страны Европы все равно не находятся в состоянии войны с ней, речь идет о поддержке Украины.

29 августа Боррель на неформальной встрече глав МИД ЕС, куда он прибыл с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, приветствовал атаку украинских подразделений на Курскую область, назвав это «стратегическим мужеством» и призвал дать Киеву больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.