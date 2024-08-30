Потерявший ногу фельдшер вернулся на службу в спецназ «Ахмат»

Фельдшер батальона Каштана спецназа «Ахмат», который потерял ногу на СВО, вернулся в строй и продолжает помогать бойцам отряда в Курской области. Об этом сообщил ТАСС начмед батальона с позывным «Хирург».

Военный пояснил, что фельдшер служит в батальоне уже второй год. Во время боев он подорвался на мине, когда оказывал помощь раненым. После трагедии он прошел курс реабилитации, ему поставили протез и сейчас он вернулся к работе на передовой. «С активной жизненной позицией, не унывает, помогает раненым. Для него это стало делом всей жизни», — описал фельдшера «Хирург».

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, комментируя ситуацию в Курской области, сказал, что российские военные ожидают, что украинские подразделения в ближайшее время «где-нибудь себя проявят».

По его словам, украинская армия пыталась «проявить себя» на нескольких участках, но в то же время понесла очень большие потери — несколько единиц техники, в том числе танк.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.