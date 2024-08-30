В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повредили инфраструктуру

В подконтрольной Украине части Запорожской области в ночь на 30 августа объекты инфраструктуры получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Он заявил, что в 11 населенных пунктах региона зафиксировали не менее 261 взрыва. По его словам, повреждено несколько объектов, но он не уточнил, где они находятся.

Этим же утром в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, где ночью произошли взрывы, зафиксировали повреждения на объекте инфраструктуры. Глава областной администрации Сергей Лысак пояснил, что предприятие находится в Никопольском районе области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.