Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные в ЛНР уничтожили самоходную гаубицу «Гвоздика» ВСУ

Марочко: на севере ЛНР уничтожена самоходка «Гвоздика» ВСУ вместе с расчетом

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

На севере ЛНР российские военнослужащие уничтожили самоходную гаубицу САУ 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с расчетом. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, САУ 2С1 «Гвоздику» обнаружили в Свердловке (украинское название — Новоегоровка), которая вела огонь в северо-восточном направлении.

«Координаты цели были переданы нашему подразделению, при помощи высокоточного боеприпаса был нанесен удар. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение самоходки вместе с артиллерийским расчетом», — сказал Марочко.

Также Марочко заявил, что российские военнослужащие за сутки продвинулись в районах нескольких населенных пунктов под Купянском Харьковской области.

До этого военный эксперт заявлял, что войска РФ наращивают давление на украинские оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Колесниковка, Новоселовское и Стельмаховка. Он сообщал, что Купянск серьезно поджат с севера, востока и юга.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ все реже открывают ответный огонь в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами