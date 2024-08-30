Российские военные в ЛНР уничтожили самоходную гаубицу «Гвоздика» ВСУ

На севере ЛНР российские военнослужащие уничтожили самоходную гаубицу САУ 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с расчетом. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, САУ 2С1 «Гвоздику» обнаружили в Свердловке (украинское название — Новоегоровка), которая вела огонь в северо-восточном направлении.

«Координаты цели были переданы нашему подразделению, при помощи высокоточного боеприпаса был нанесен удар. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение самоходки вместе с артиллерийским расчетом», — сказал Марочко.

Также Марочко заявил, что российские военнослужащие за сутки продвинулись в районах нескольких населенных пунктов под Купянском Харьковской области.

До этого военный эксперт заявлял, что войска РФ наращивают давление на украинские оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Колесниковка, Новоселовское и Стельмаховка. Он сообщал, что Купянск серьезно поджат с севера, востока и юга.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ все реже открывают ответный огонь в зоне СВО.