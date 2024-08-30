Марочко заявил, что ВСУ отходят с передовых позиций у Купянска ближе к городу

Вооруженные силы Украины начали отступать с передовых позиций от Купянска Харьковской области. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

По его информации, украинские военные отходят с позиций северо-восточнее от города.

«Подразделения перемещаются ближе к населенному пункту: на вторую и третью линию обороны», — сказал Марочко.

На некоторых участках, по его словам, ВСУ оставляют на позициях оружие и боекомплект.

Накануне он заявлял, что войска РФ наращивают давление на украинские оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Колесниковка, Новоселовское и Стельмаховка. Он также сообщал, что Купянск серьезно поджат с севера, востока и юга.

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