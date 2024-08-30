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На окраине Калуги силами ПВО уничтожено четыре БПЛА

Шапша: на окраине Калуги сбили четыре беспилотника

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На окраине Калуги российская система ПВО сбила четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром на окраине г. Калуги силами ПВО уничтожено 4 БПЛА. На местах уничтожения работают оперативные группы», — рассказал глава региона.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

Утром 21 августа министерство обороны России сообщило, что ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России 45 украинских беспилотников. По информации оборонного ведомства, 23 дрона сбили над Брянской областью, 11 — над Московской, еще шесть — над Белгородской. Три беспилотника были уничтожены над Калужской и еще два — над Курской. В министерстве отметили, что с помощью дронов украинская армия планировала совершить теракты на объектах Российской Федерации.

Ранее российские силы ПВО сбили украинский самолет.

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