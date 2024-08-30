В Курской области уничтожена разведгруппа ВСУ

Российские десантники уничтожили разведывательную группу украинской армии численностью 22 человека, принадлежащую 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, в районе севернее села Снагость в Курской области. Об этом сообщил представитель российского силового ведомства РИА Новости.

По словам источника, огневой налет был проведен 51-м гвардейским парашютно-десантным полком ВС РФ.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что в Курской области были замечены иностранные военные в рядах ВСУ, говорящие на английском, с грузинским акцентом и польские формирования.