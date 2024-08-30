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США и Польша обсудили модернизацию армии и помощь Украине

Министры обороны США и Польши обсудили модернизацию армии и помощь Украине

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Jeremias Gonzalez/AP

Министры обороны США и Польши обсудили модернизацию польских вооруженных сил и помощь Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

Ллойд Остин и Владислав Косиняк-Камыш на встрече в Вашингтоне обсудили дальнейшую оборонную модернизацию Польши и НАТО, включая недавнее соглашение между Польшей и американскими фирмами о совместном производстве пусковых установок для ЗРК Patriot.

Министры также затронули тему «двусторонних отношений в сфере безопасности» и «необходимости оказания дальнейшей военной помощи Украине». Они отметили важность наращивания расходов на оборону для обеспечения боеготовности.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что правительство приняло бюджет страны на 2025 год с рекордными расходами на оборону.

Ранее в Польше заявили, что поставили Украине все, что могли.

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