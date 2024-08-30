Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам ЗРК Patriot

Госдепартамент США дал разрешение на возможную продажу Нидерландам пусковых установок зенитно-ракетных комплексов Patriot и сопутствующего оборудования на сумму $224 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США, которое отвечает за экспорт военной техники и оружия по межправительственным контрактам.

В заявлении агентства говорится, что внешнеполитическое ведомство США «одобрило потенциальную продажу правительству Нидерландов пусковых установок Patriot M903» и связанного с ними оборудования на указанную сумму. В документе уточняется, что Нидерланды ранее подали запрос на приобретение двух таких установок, а также оборудования для модернизации существующих систем и других компонентов.

Американская администрация уже уведомила Конгресс о данном решении. У законодателей есть 30 дней для рассмотрения сделки и возможности ее блокировки.

Пентагон отметил, что продажа вооружений не окажет негативного влияния на боеготовность США. Основными подрядчиками по данной сделке, как ожидается, станут компании Lockheed Martin и RTX.

Ранее Пентагон заключил контракты на $5 млрд на выпуск новейших истребителей.