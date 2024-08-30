Вучич объяснил, почему Сербия покупает истребители у Франции

Власти Сербии заключили соглашение с Францией о покупке 12 новых истребителей Rafale, так как в настоящее время невозможно приобрести военные самолеты из России, рассказал президент Сербии Александр Вучич. Об этом пишет РИА Новости.

«Первый раз в истории Сербии у нас будут самолеты западного производства… Сейчас есть нападки на меня из Сербии, почему делаем это с Францией, а не с Россией, КНР и кем-то еще. А я спрашиваю: как по-вашему русские сейчас дадут нам самолеты, как эти самолеты попадут к нам?!» — отметил Вучич, добавив, что ему приходится учитывать все аспекты сделки.

Сербия подписала с Францией договор о покупке 12 новых истребителей Rafale на сумму €2,7 млрд.

Вучич заявил, что эти боевые самолеты «внесут значительный вклад в увеличение обороноспособности» Вооруженных сил Сербии.

До этого президент Сербии говорил, что Запад не дает Сербии приобретать оружие и амуницию на Востоке. По мнению сербского президента, для западных стран не является проблемой то, что все остальные вооружаются, при этом по отношению к Сербии их мнение совершенно другое.

Ранее Макрон заявил сербам о необходимости антироссийского фронта.