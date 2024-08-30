В Британии заявили об угрозе Украины из-за Курской области

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области станет угрозой для лидера страны Владимира Зеленского. Запись выступления опубликована в блоге эксперта на YouTube.

По его мнению, отступление из Курской области нанесет огромный удар по авторитету правительства Зеленского. Если подобное произойдет, то вся украинская операция подвергнется критике. Зеленский, возможно, не сможет этого пережить, считает эксперт.

Он добавил, что вылазка ВСУ на территорию РФ является авантюрной, а президент Украины признает данный факт и осознает сложность положения войск.

До этого стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин 30 августа планирует принять у себя главу минобороны Украины Рустема Умерова, чтобы обсудить с ним атаку ВСУ на Курскую область.

Также сообщалось, что ВСУ начали окапываться в Курской области, хотя Киев утверждает, что не намерен «аннексировать» территорию РФ. О строительстве украинских укреплений в этом регионе сообщило ЦРУ. Это же подтверждают в армии России. ЦРУ при этом затруднилось назвать саму цель вторжения или срок, в течение которого ВСУ намерены удерживать занятую территорию. Что известно о планах Украины в Курской области — в материале «Газета.Ru».

Ранее американский аналитик предсказал падение администрации Зеленского после атаки на Россию.