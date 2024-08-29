Названа новая версия уничтожения первого F-16 на Украине

Переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребитель F-16 был уничтожен в день массированного удара ракетами «Искандер» по военному аэродрому. Об этом сообщил полковник в отставке Виктор Баранец на страницах KP.RU.

Эксперт отметил, что в украинских социальных сетях появилась неофициальная информация о том, что российская ракета поразила американский истребитель в ангаре на одном из аэродромов под Ивано-Франковском. Также депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук упоминал о происшествии 26 августа с участием подполковника ВВС Украины Алексея Меся, который проходил обучение на F-16 в США. Позже эти сообщения были удалены.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая предположила, что F-16 ВСУ мог быть сбит ракетой украинского зенитного комплекса Patriot. «По моей информации, F-16 (...) был сбит из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что он [пилот] «не справился с управлением», — написала парламентарий.

О первой потере F-16 на Украине стало известно 29 августа. По информации The Wall Street Journal, крушение произошло из-за ошибки пилота. Пентагон пока не комментирует данную ситуацию.

Ранее Нидерланды запретили Киеву наносить удары по гражданским объектам РФ истребителями F-16.