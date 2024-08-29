Сербия покупает у Франции 12 истребителей Rafale

Сербия подписала с Францией договор о покупке 12 новых истребителей Rafale на сумму €2,7 млрд. Об этом сообщил сербский президент Александар Вучич, передает РИА Новости.

«Для нас большая весть — покупка Rafale, увидите — буду полностью открыт, договор подписан с полным вспомогательным логистическим пакетом, запасными частями и оборудованием», — сказал глава государства.

По его словам, эти боевые самолеты «внесут значительный вклад в увеличение обороноспособности» Вооруженных сил Сербии.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

24 июня Вучич сообщил, что иностранные спецслужбы подкупают сербских сотрудников, работающих на производствах военно-промышленного комплекса (ВПК).

До этого Вучич заявил, что Запад не дает Сербии приобретать оружие и амуницию на Востоке. По мнению сербского президента, для западных стран не является проблемой то, что все остальные вооружаются, при этом по отношению к Сербии их мнение совершенно другое.

Ранее Сербия отказалась покупать истребители у России.