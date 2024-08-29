Украина не просила помощи США в связи с потерей ВСУ первого истребителя F-16

Украина не отправляла США запросы по поводу оказания ей помощи в связи с потерей Киевом первого поставленного истребителя F-16. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает ТАСС.

«Мне неизвестно о какой-либо помощи или запросах о помощи от украинской стороны в связи с этим конкретным инцидентом», — сказала она, переадресовав вопрос о том, в результате чего был потерян самолет, украинским властям.

29 августа в генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что ВСУ потеряли первый истребитель F-16 во время боевых действий.

В генштабе заявили, что боевые самолеты применили во время отражений ракетного удара со стороны российских войск. В ходе операции с одним из пилотов была потеряна связь. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила о крушении на Украине F-16 американского производства. Причиной падения самолета названа ошибка пилота, сделанная в условиях «массированного ракетного обстрела».

Ранее Нидерланды позволили Украине использовать F-16 без ограничений.