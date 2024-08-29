Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина не просила помощи США в связи с потерей ВСУ первого истребителя F-16

Пентагон: Киев не отправлял запросы США по поводу помощи из-за потери ВСУ F-16

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина не отправляла США запросы по поводу оказания ей помощи в связи с потерей Киевом первого поставленного истребителя F-16. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает ТАСС.

«Мне неизвестно о какой-либо помощи или запросах о помощи от украинской стороны в связи с этим конкретным инцидентом», — сказала она, переадресовав вопрос о том, в результате чего был потерян самолет, украинским властям.

29 августа в генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что ВСУ потеряли первый истребитель F-16 во время боевых действий.

В генштабе заявили, что боевые самолеты применили во время отражений ракетного удара со стороны российских войск. В ходе операции с одним из пилотов была потеряна связь. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила о крушении на Украине F-16 американского производства. Причиной падения самолета названа ошибка пилота, сделанная в условиях «массированного ракетного обстрела».

Ранее Нидерланды позволили Украине использовать F-16 без ограничений.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами