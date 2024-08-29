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Боррель рассказал о позиции стран ЕС по снятию запретов на удары ВСУ по территории России

Боррель: МИД ЕС не пришли к общей позиции по снятию запретов на удары ВСУ по РФ

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Johanna Geron/Reuters

Главы МИД стран — членов Европейского союза на неформальной встрече в Брюсселе не приняли единого решения по снятию ограничений на удары ВСУ европейским оружием по территории России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«Министры обсудили снятие ограничений. Основной вывод такой, что это остается решением каждой отдельной страны-члена», — сказал Боррель.

По его словам, ряд государств — участников ЕС «вообще решили не поставлять оружие Украине».

«Мы не пришли к единой европейской позиции», — добавил дипломат.

29 августа Боррель также призвал дать Киеву больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.

В этот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории РФ. Он отметил, что Украина планирует бить исключительно по легитимным военным целям. Речь идет о российских военных аэродромах, уточнил министр.

Ранее стало известно, как Украина хочет обойти запрет на удары вглубь РФ.

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