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Обвиняемым могут разрешить заключать контракты на военную службу на этапе суда

В Госдуму внесли законопроект о праве обвиняемых заключать контракты с ВС

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Руслан Кривобок/РИА Новости

В Государственную думу внесли законопроект, который предлагает разрешить обвиняемым заключать контракты о прохождении военной службы в период судопроизводства. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Авторами законопроекта стали главы комитетов Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и по обороне Андрей Картаполов, а также председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Документ предлагает внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Из пояснительной записки следует, что заключить контракт о прохождении военной службы в период судопроизводства можно будет в период мобилизации, военного положения и в военное время. Исключением станут граждане, обвиняемые в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В настоящее время обвиняемые могут подписать контракт только в том случае, если в их отношении приостановлено предварительное расследование по ходатайству командования воинской части.

До этого правительство поддержало проект закона Верховного суда РФ, предусматривающий дополнение механизма освобождения участников СВО от уголовной ответственности.

Ранее власти одобрили списание долгов участникам СВО.

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