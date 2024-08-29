Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Черным морем

Российские средства ПВО ликвидировали украинский беспилотник над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Около 18:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — отметили в ведомстве, уточнив, что противник применил дрон самолетного типа.

26 августа российские военные уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и над Черным морем.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что средства ПВО сбили украинские беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома. Позднее чиновник уточнил, что обломки дрона врезались в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате ЧП пострадали несколько человек. Также опубликовано видео из атакованной беспилотниками многоэтажки в Саратове.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).