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Офицер «Азова» заявил об обрушении фронта на Донбассе

Офицер «Азова» заявил, что украинский фронт на Донбассе рухнул

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Thomas Peter/Reuters

Офицер «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Роман Пономаренко в своем Telegram-канале заявил, что фронт ВСУ на Донбассе рухнул, а ситуация вышла из-под контроля украинского командования.

«Длительное время положение на Донбассе вполне уместно характеризовалось как «тяжелое, но контролируемое». Однако теперь оно из-под контроля вышло. Сейчас выглядит, что наш фронт на Донбассе рухнул», — написал он.

Военный добавил, что украинская оборона дезорганизована, а войска истощены и деморализованы. Он добавил, что поступающее пополнение подразделений было мобилизовано насильно и это усложняет работу боевых частей.

27 августа украинский лидер Владимир Зеленский назвал Красноармейское (украинское название Покровское) направление на подконтрольной Украине части ДНР наиболее сложным для украинских войск.

Вечером 26 августа сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Они обсудили ситуацию на фронте.

29 августа боец Вооруженных сил Украины с позывным «Алекс» заявил, что обстановка в Николаевке под Селидово в ДНР для украинских войск является сложной.

Ранее депутат рассказала, что в Раде отказались обсуждать проблемы ВСУ на Покровском направлении.

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