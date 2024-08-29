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Украинский военный инженер заявил об отсутствии плана у генштаба ВСУ

Economist: инженер ВСУ связал продвижение ВС РФ с отсутствием плана у генштаба

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Быстрое продвижение российских войск в Донбассе связано с тем, что у генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствует план. Об этом неназванный офицер из инженерного подразделения ВСУ заявил в беседе с журналом Economist.

По его словам, украинский генштаб также «не управляет процессом».

Как отмечается в статье, быстрое продвижение ВС России продемонстрировало недостатки украинских фортификационных сооружений. Кроме того, зачастую ВСУ не могут удержать позиции из-за нехватки личного состава. Вооруженные силы Украины также имеют мало инженерных подразделений, говорится в публикации.

28 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил, что самая сложная ситуация для украинских войск сложилась на Покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

В этот же день соучредитель и аналитик портала DeepState Роман Погорелый заявил, что Украина фактически потеряет Донбасс после сдачи города Покровск. По его словам, российские военнослужащие значительно продвинулись, в частности, под их контролем последняя ключевая высота перед Покровском.

Ранее в Британии назвали неожиданное последствие взятия Покровска ВС РФ.

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