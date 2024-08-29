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Правительство уточнило порядок выдачи удостоверения ветерана СВО

В России расширили перечень документов, подтверждающих статус ветерана СВО

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Максим Богодвид/РИА Новости

Кабмин уточнил порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий для участников специальной военной операции, а также расширил перечень документов, подтверждающих этот статус. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на постановление правительства.

Изменения внесли в правила выдачи удостоверения гражданам, которые заключили контракт или имели иные правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы, в ходе спецоперации на Украине, территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также Херсонской и Запорожской с 30 сентября 2022 года.

В документе говорится, что в случае, если содействующая Минобороны организация была упразднена и не имеет преемника, то заявление о выдаче удостоверения предоставят сотрудники этих организаций через Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

В постановлении говорится, что сотрудники содействующих организаций самостоятельно соберут необходимые документы.

Кроме этого, из распоряжения следует, что срок рассмотрения заявления не должен превышать 60 дней.

7 августа в министерстве обороны России сообщили, что больше половины добровольцев, принимавших участие в специальной военной операции на Украине, получили удостоверение ветеранов боевых действий, еще 13% заканчивают их оформление.

Ранее Путин поручил рассмотреть возможность привлечения участников СВО к воспитанию детей и молодежи.

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