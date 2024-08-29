В Курской области создадут новый добровольческий отряд «Барс — Курск». Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

По его словам, отряд «станет важным звеном» в поддержании правопорядка в регионе. Как заявил чиновник, основной функцией этого формирования будет обеспечение безопасности в восьми отселенных районах Курской области и на других территориях региона. Подписавшие контракт добровольцы пройдут обучение, получат необходимое вооружение. Они будут действовать в тесном взаимодействии с армией и штабом КТО, что обеспечит эффективную координацию и защиту гражданской инфраструктуры. При этом бойцы отряда будут не только заниматься обеспечением безопасности, но и принимать участие в жизнеобеспечении отселенных районов, чтобы поддержать оставшихся там людей, сообщил Смирнов.

«Все действия добровольцев будут согласовываться с армией и штабом КТО. Это гарантирует порядок и слаженность в работе», — добавил врио губернатора.

29 августа командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти заявил, что ситуация на Курском направлении находится под контролем.

Ранее на Западе заявили о первом этапе ответа России на операцию ВСУ в Курской области.