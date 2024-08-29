Пентагон переадресовал Украине вопрос про потерю Киевом первого F-16

Министерство обороны США не стало информацию о потере Вооруженным силам Украины (ВСУ) первого поставленного им американского истребителя F-16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оборонного ведомства.

«По данному вопросу мы просим вас обратиться к властям Украины», — заявил он.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что на Украине потерпел крушение истребитель F-16 американского производства. Причиной падения самолета названа ошибка пилота, которая была совершена в условиях «массированного ракетного обстрела». Это первый потерянный на Украине истребитель F-16. Вооруженные силы Украины и Пентагон не стали комментировать это сообщение для американских журналистов.

До этого сообщалось, что Москва рассматривает заявление командующего нидерландскими войсками Онно Эйхельсхейма об отсутствии ограничений по использованию Киевом истребителей F-16 как подтверждение двойных стандартов западных стран.

Ранее в министерстве обороны Нидерландов уточнили условия предоставления Украине истребителей F-16.