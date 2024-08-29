Командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк тайно встретился в германском городе Дрездене с высокопоставленными военными 35 стран. Об этом сообщает газета Bild.

США на встрече представлял командующий армией в Европе и Африке Дэррил А. Уильямс. Участникам мероприятия запретили публиковать о нем информацию в соцсетях.

На мероприятии презентовали новейшую немецкую военную технику. В том числе: колесный комплекс ПВО Skyranger, предназначенный для борьбы с дронами.

Инспектор сухопутных сил ФРГ генерал-лейтенант Альфонс Майс отметил на встрече, что в украинский конфликт применение беспилотников «совершило огромный скачок». Высший армейский руководитель указал на необходимость «противостоять новой угрозе с воздуха».

В середине июня Александр Павлюк заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит артиллерии и бронетехники, а не людей.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.