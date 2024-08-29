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Стали известны подробности тайных переговоров генерала ВСУ с НАТО

Bild: генерал ВСУ Павлюк тайно встретился с командующими стран НАТО

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Кадр из видео/UKRAINIAN SECURITY & COOPERATION CENTRE/Youtube

Командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк тайно встретился в германском городе Дрездене с высокопоставленными военными 35 стран. Об этом сообщает газета Bild.

США на встрече представлял командующий армией в Европе и Африке Дэррил А. Уильямс. Участникам мероприятия запретили публиковать о нем информацию в соцсетях.

На мероприятии презентовали новейшую немецкую военную технику. В том числе: колесный комплекс ПВО Skyranger, предназначенный для борьбы с дронами.

Инспектор сухопутных сил ФРГ генерал-лейтенант Альфонс Майс отметил на встрече, что в украинский конфликт применение беспилотников «совершило огромный скачок». Высший армейский руководитель указал на необходимость «противостоять новой угрозе с воздуха».

В середине июня Александр Павлюк заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит артиллерии и бронетехники, а не людей.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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