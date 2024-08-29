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Появилось видео допроса бойца ВСУ, единственного выжившего при штурме в Курской области

Появилось видео с единственным выжившим при штурме ИК-11 бойцом ВСУ

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Telegram-канале «Два майора» опубликовали видеоролик, на котором показан допрос пленного военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), который принимал участие в штурме колонии №11 в Малой Локне в Курской области.

Пленный рассказал, что он служил в 95-й аэромобильной бригаде ВСУ. Его мобилизовали 1 мая этого года, однако срочной службы он не проходил по состоянию здоровья. После трех месяцев обучения бригаду мужчины отправили на российско-украинскую границу.

«По прибытию в Курскую область нас построили и дали приказ штурмовать. В противном случае нам угрожали расстрелом», — рассказал пленный.

Боец ВСУ добавил, что после угроз военные приняли решение начать штурм. В результате все его сослуживцы получили травмы, несовместимые с жизнью, а сам пленный был ранен.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором один из бойцов Вооруженных сил Украины, взятых в плен в Курской области, признался, что похищал мирных жителей региона.

Ранее появилось видео с допросом ехавших «убивать русню» пленных бойцов ВСУ.

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