В Верховной раде Украины отказываются обсуждать проблемы украинской армии на Покровском направлении. Об этом сообщила депутат Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Она рассказала о своем участии в заседании комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по возвращении с Покровского направления. По словам депутата, в его рамках на обсуждение вынесли только «несколько мелких вопросов».

«Ни один из членов комитета этот вопрос не поднимал, ни одна фракция. Кроме председателя, никто не отреагировал, некоторые уже отключились», — подчеркнула Безуглая.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ситуация на Покровском направлении в ДНР является критической для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он призвал всех гражданских, которые находятся в Покровске, покинуть город.

До этого заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн признал, что российские военные продвигаются в направлении Покровска.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что самая сложная ситуация для украинских войск сложилась на Покровском направлении.

Ранее в Британии сообщили о скором крахе украинской обороны по всей линии фронта.