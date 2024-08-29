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Американский экс-разведчик рассказал, как РФ уничтожает базы снабжения ВСУ

Риттер: Россия уничтожила украинские базы снабжения в Сумской области

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Андрей Бортко/РИА Новости

Отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong заявил, что российские войска последовательно ликвидируют базы материально-технической поддержки, которые ВСУ используют для атак на Курскую область.

«Россия уже взорвала все базы материально-технической поддержки в Сумской области», — сказал он.

Риттер добавил, что российские военные уничтожают украинские танки, а у ВСУ заканчивается для них топливо. По его словам, у тех военнослужащих, которые сейчас окапываются в Курской области, скоро закончатся боеприпасы, и они не смогут спастись.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российская оперативно-тактическая авиация за прошедшие сутки нанесла удары по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 11 населенных пунктах Сумской области, в том числе в городе Сумы.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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