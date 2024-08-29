Венгрия предупредила об эскалации конфликта из-за подготовки НАТО военных на Украине

Венгрия не препятствует Европейскому союзу проводить миссию по подготовке военных Вооруженных сил Украины на территории объединения, но не позволит перенести ее на территорию украинского государства. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

По его словам, на страны ЕС оказывается «большое давление, чтобы расширить и продлить миссию по подготовке украинских военных», в которой Венгрия никаким образом не участвует.

«Мы подчеркнули, что если территорию или функции этой миссии хотят расширить, то Венгрия на это не согласится... Если ЕС в нынешней форме хочет продлить мандат по времени, без территориального расширения, то Венгрия по-прежнему не будет препятствовать, используя метод конструктивного воздержания», — сказал дипломат.

Он назвал «чрезвычайно опасной» идею некоторых стран Евросоюза и главы дипломатии сообщества Жозепа Борреля о расширении миссии на украинскую территорию, где проводить ее будут военные государств ЕС, являющиеся также военными НАТО.

«Мы считаем, что если военные ЕС и НАТО в будущем в большом количестве окажутся на Украине, пусть и в целях обучения, это означало бы очень серьезный риск эскалации», — отметил Сийярто.

До этого сообщалось, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины приступил к формированию бригад из граждан страны, проживающих за рубежом.

Ранее украинский военный заявил о готовности делиться с россиянами опытом обучения в Британии.