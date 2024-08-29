Опубликованы кадры поражения барражирующим боеприпасом «Ланцет» боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео удара предоставило «Газете.Ru» Минобороны РФ.

«Подразделение группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявило боевую бронированную машину ВСУ в районе лесополосы», — рассказали в ведомстве.

После удара «Ланцета» бронемашина загорелась. Это зафиксировали средства объективного контроля.

До этого уничтожение бронетранспортера М113, который использовали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в приграничном районе Курской области попало на видео.

Накануне российские войска уничтожили РСЗО «Град» ВСУ боеприпасом «Ланцет».

26 августа Минобороны РФ показало видео, на котором «Ланцет» уничтожил украинскую радиолокационную станцию СТ-68 ВСУ на территории Сумской области.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.