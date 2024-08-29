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В МИД Венгрии заявили об отсутствии у ЕС мандата разрешать ВСУ бить оружием вглубь России

Сийярто: ряд глав МИД стран ЕС не имеет мандата разрешать ВСУ бить вглубь РФ

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Global Look Press

Ряд глав МИД стран Европейского союза на встрече в Брюсселе заявили, что они не имеют мандата разрешать ВСУ применять поставленное Украине оружие для ударов вглубь территории России. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

По его словам, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель постоянно пытался оказать давление на государства-члены ЕС, чтобы они дали Украине соответствующее разрешение.

«Некоторые подчеркнули, что у них нет мандата на предоставление такого разрешения. И некоторые сказали, что это серьезный вопрос двусторонних отношений с Украиной, не имеющий ничего общего с Евросоюзом», — заявил дипломат.

29 августа Боррель приветствовал атаку подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, назвав это «стратегическим мужеством». Вместе с тем он призвал дать Киеву больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.

В этот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Он отметил, что Украина планирует бить исключительно по легитимным военным целям. Речь идет о российских военных аэродромах, уточнил министр.

Ранее стало известно, как Украина хочет обойти запрет на удары вглубь РФ.

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