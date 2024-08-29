Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский пытается оправдаться за ежедневную потерю территорий страны. Такое мнение выразил историк и политолог Константин Бондаренко, передает РИА Новости.

«У меня возник вопрос, почему Сырский не отчитался о том, сколько квадратных километров с начала его назначения на пост главкома ВСУ потеряла Украина», — задался вопросом эксперт.

Бондаренко добавил, что Сырский не отчитывался о том, сколько населенных пунктов в день теряет Украина. По словам историка, зачитывая доклад об обстановке на фронте, главком ВСУ сообщает о ситуации в Курской области, при этом не говоря о потерях контроля над землями в Донбассе.

Среди прочего политолог выразил мнение, что командование украинской армии использует нападение на российский регион как своего рода «индульгенцию» от ошибок на передовой.

Сам Сырский до этого заявлял, что нападением на Курскую область Украина хотела отвлечь ВС РФ с направлений на территории ДНР, но Россия не отвела войска.

Ранее стало известно об обрушении линии фронта ВСУ на одном направлении фронта.