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Российский вертолет ударил по позициям ВСУ в Курской области

Минобороны: вертолет Ка-52М ударил по живой силу и технике ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52М ударил по местам расположения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что после выполнения поставленных задач воздушное судно выполнило противоракетный маневр и выпустило тепловые ловушки. Сейчас вертолет уже вернулся на площадку вылета.

По данным авианаводчика, личный состав и техника ВСУ в результате проделанной операции были уничтожены.

До этого замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ситуация на Курском направлении находится под контролем. По его словам, российские войска продолжают пресекать попытки ВСУ прорваться вглубь региона.

Накануне российские военнослужащие в районе Журавлей в Курской области уничтожили три автомобиля и около 20 украинских военных, тем самым сорвав ротацию.

Ранее в США отметили плачевное положение ВСУ в Курской области.

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