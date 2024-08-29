Удар «Ланцета» по бронетранспортеру ВСУ в Курской области попал на видео

Уничтожение бронетранспортера М113, который использовали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в приграничном районе Курской области попало на видео. Запись предоставило министерство обороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, машину американского производства обнаружили разведчики одного из подразделений в составе группировки российских войск «Север». В тот момент бронетранспортер, в котором находились украинские солдаты и боеприпасы, двигался по дороге в Курской области.

«После подтверждения обнаруженная цель была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет», — добавили в министерстве.

При этом на кадрах можно увидеть, как «Ланцет» попадает в движущийся М113. В результате машина загорается.

Днем 29 августа заместитель начальника главного военно-политического управления МО РФ, генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о текущей обстановке в Курской области. По его словам, сейчас ситуация в приграничном регионе находится под контролем российских войск.

Он уточнил, что ВСУ «пытаются всеми своими фибрами продавиться» вглубь Курской области. Однако работа по отражению атак украинских солдат и их уничтожению «идет очень хорошо», резюмировал Алаудинов.

Ранее американский полковник назвал плачевным положение ВСУ в Курской области.