Российский боец рассказал, как ВСУ расстреляли детей в Курской области

Украинские военные расстреляли трех детей, пытавшихся эвакуироваться в районе Малой Локни в Курской области. Об этом заявил замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным «Кадет», его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреливают мирное население и ведут себя на российской территории как фашисты.

«Посадили трех детей, ориентировочно 10-12 лет, на мотоцикл с коляской, показали, в каком направлении ехать. Они поехали, они расстреляли их в спину», — сказал боец.

Кроме того, боец вспомнил еще один пример расправы над гражданским населением в Малой Локне. Несколько мирных жителей собрались на площади около магазина, чтобы эвакуироваться. Над ними завис дрон-разведчик, затем вышли два солдата ВСУ и расстреляли людей.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в российском МИД раскрыли главную причину молчания Запада об атаке на Курск.