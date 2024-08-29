Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Афганистане высказались о покупке средств ПВО у России

ТАСС: Афганистан заинтересован в приобретении у России средств ПВО

close
100%
MOD Russia/Global Look Press

Афганистан планирует приобрести у России системы противовоздушной обороны (ПВО), чтобы обезопасить небо над страной. Об этом ТАСС заявил начальник управления материально-технического обеспечения министерства обороны в правительстве талибов (организация запрещена в России), генерал Сайед Абдул Басир Сабери.

«Мы, думаю, нуждаемся в средствах воздушной обороны и контроля воздушного пространства. Наземная техника у нас есть», — заявил он.

Собеседник агентства добавил, что в дальнейшем планируется приобрести технику российского производства, которая позволит обеспечить воздушную оборону. Главный тыловик «Талибана» отметил, что Россия, по его мнению, является передовой страной в мире по такой военной технике.

Среди прочего Сайед Абдул Басир Сабери заявил, что безопасность госграницы Афганистана в условиях борьбы с терроризмом обеспечена. По словам тыловика «Талибана», для охраны границ используются вооружения и техника, оставленные США.

До этого движение «Талибан» предложило обмен делегациями с Россией для изучения потенциала сотрудничества между странами.

Ранее талибы заявили, что будут наказывать госслужащих за пропуск молитв.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами