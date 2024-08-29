В Афганистане высказались о покупке средств ПВО у России

Афганистан планирует приобрести у России системы противовоздушной обороны (ПВО), чтобы обезопасить небо над страной. Об этом ТАСС заявил начальник управления материально-технического обеспечения министерства обороны в правительстве талибов (организация запрещена в России), генерал Сайед Абдул Басир Сабери.

«Мы, думаю, нуждаемся в средствах воздушной обороны и контроля воздушного пространства. Наземная техника у нас есть», — заявил он.

Собеседник агентства добавил, что в дальнейшем планируется приобрести технику российского производства, которая позволит обеспечить воздушную оборону. Главный тыловик «Талибана» отметил, что Россия, по его мнению, является передовой страной в мире по такой военной технике.

Среди прочего Сайед Абдул Басир Сабери заявил, что безопасность госграницы Афганистана в условиях борьбы с терроризмом обеспечена. По словам тыловика «Талибана», для охраны границ используются вооружения и техника, оставленные США.

До этого движение «Талибан» предложило обмен делегациями с Россией для изучения потенциала сотрудничества между странами.

Ранее талибы заявили, что будут наказывать госслужащих за пропуск молитв.