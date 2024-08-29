В Курской области украинские военные хотели заминировать мост для эвакуации

Украинские военные пытались заминировать мост, который используется для эвакуации жителей Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации журналистов, целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала переправа между поселками Гирьи и Белица. Данные населенные пункты расположены в Беловском районе, где в настоящее время проходит эвакуация граждан.

«ВСУ-шники установили там сразу несколько противотанковых мин ТМ-62», — говорится в публикации.

Авторы материала подчеркнули, что в случае детонации снарядов многие мирные жители и волонтеры могли получить ранения. Однако боеприпасы удалось вовремя обнаружить и обезвредить.

29 августа посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник рассказал, что более 3,5 тыс. россиян обратились в Красный Крест за помощью при поиске родственников из Курской области. Как сказал дипломат, из-за вторжения украинских войск в приграничный регион связь с местными жителями сильно осложнилась. Тем не менее за минувшую неделю специалистам удалось найти свыше 350 человек.

Ранее бойцов ВСУ обвинили в похищении жителей Курской области.