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Российская авиация поразила резервы ВСУ в Сумской области

МО: авиация РФ поразила резервы ВСУ в 11 населенных пунктах Сумской области

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Минобороны РФ

Российская оперативно-тактическая авиация за прошедшие сутки нанесла удары по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 11 населенных пунктах Сумской области, в том числе в городе Сумы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удары были нанесены по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Басовка, Водолаги, Глухов, Искриковщина, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Сумы, Шалыгино и Эсмань.

Накануне, 28 августа, координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что в Сумах был нанесен удар по складам и железнодорожной сортировочной станции, где распределялись боеприпасы для ВСУ.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщали, что оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по резервам Вооруженных сил Украины в 16 населенных пунктах Сумской области. В ведомстве подчеркнули, что атака была направлена на районы, где сосредоточены личный состав и военная техника украинских резервов.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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